MGS 2403 und Rap ir Cafete

Seit diesem Jahr hosten die Moderator*innen der Rap-Sendung Gschächnütschlimmers nicht nur den Event Rap ir Cafete, sondern organisieren diesen komplett. Jeden 1. Freitag im Monat kommen die Künstler*innen die in der Cafete in der Reitschule am gleichen Abend auftreten nach ihrem Soundcheck zu uns in die Sendung für ein Interview, bevor es zurück in die Cafete geht für ihren Auftritt.

Am 7. April waren MGS 2403 zu Gast – mit dabei hatten sie nicht nur ihre EP sondern auch ein paar ältere Tracks. Tune in!