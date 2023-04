Sicherer Konsum von Partydrogen – Rave It Safe

Diese Woche bei Botz3000 sind Alexandre und Hans von „Rave It Safe“ live zu Gast im Studio. Die Organisation bietet allumfängliche Informationen und Beratungen zu psychoaktiven Substanzen an. Egal ob du fragen zu einem sicheren Konsum hast oder du dir über die gesetzliche Lage ein Bild machen möchtest, bei Rave It Safe bist du an der richtigen Adresse. Die beiden erwarten dich ab 16:00Uhr mit Linda von Botz3000 im Interview.

Livio von Botz3000 deckt in der Rubrik „Äuä“ das Ammenmärchen „Cola bei Magenschmerzen“ auf, während sich Magdalena vom RaBe-Team in einem „Chotz Doch“ so richtig über die neue Technologie enerviert!

Für die Lesebegeisterten unter uns stellen Celina und Phillip von Botz3000 Fatma Aydemirs neuen Roman „Dschinns“ vor und ausserdem verlosen wir auch diese Woche wieder einen attraktiven Gutschein vom Caffé Roma in Bern in unserem Gewinnspiel „Backwörds“.

Schaltet unbedingt ein, um nichts zu verpassen!