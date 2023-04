CHUI UN STONER

Lets f*ckin go! Es isch widr Deep Dive-Time!!! Heute mit unseren ersten Gästen aus dem Jura.

KAFHA, bestehend aus Théo und Claudio, gibt es zwar ‚erst‘ seit 2021, ihre Musik gehört aber mit zum Spannendsten, was an E-Gitarren-Musik aus der französischsprachigen Schweiz kommt. Grund genug, die beiden heute bei uns im Deep Dive begrüssen zu dürfen.

Und danach gehts weiter mit einem Klassiker. Greenfield-Dauergast RISE AGAINST veröffentlichte 2008 ‚Appeal to Reason‘. Und unser Moderator Max war von Anfang an Fan dieser Scheibe und er wird uns heute erzählen, warum dass so war. So TUNE IN: Deep Dive auf Radio RaBe, heute von 20-22 Uhr!