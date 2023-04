Das Strassenmagazin «Surprise» wird 25

Das Surprise ist das grösste Strassenmagazin der Deutschschweiz und wird heute 25 Jahre alt. Insgesamt 500 Personen verkaufen das Magazin an Schweizer Bahnhöfen oder auf der Strasse und bessern sich so ihren Lebensunterhalt auf. Eine von ihnen ist Lisbeth. Ich treffe sie am Bahnhof in Bern. Seit einer Stunde verkauft sie hier das Strassenmagazin. Das Geschäft läuft heute nicht besonders gut, bisher hat sie erst ein Surprise verkauft. «Es ist etwas langweilig heute, viele sind in den Ferien», meint Lisbeth. Ein Heft kostet sechs Franken – die Hälfte davon, also drei Franken, gehen direkt an den Verkäufer oder die Verkäuferin. Das ist so im Arbeitevertrag geregelt, den der Verein mit den Verkäufer:innen abschliesst.

Am 20. April 1998, also vor genau 25 Jahren, wurde in Basel der Verein Surprise ins Handelsregister eingetragen. Das Surprise schaut auf eine bewegte Geschichte zurück. 2006 geriet der Verein in eine finanzielle Notlage, man bangte um die Zukunft des Projekts. Oder vor zehn Jahren, als der Verkauf von Surprise an Bahnhöfen veroten wurde. Das Verbot wurde später aufgehoben, doch brauchte es den Verein zeitweise ins Wanken. Die Coronapandemie brachte den Verein abermals an die Grenzen, da durch den Lockdown der Strassenverkauf während fast drei Monaten verunmöglicht wurde. «Wir finden immer wieder Lösungen, wie wir aufstehen und weitermachen können – dafür bin ich extrem dankbar», so Jannice Vierkötter, Co-Geschäftsleiterin des Vereins Surprise. 25 Jahre bewegte Vereinsgeschichte – für Jannis Vierkötter aber nicht nur ein Grund zur Freude. «Es braucht uns, weil die Armut in der Schweiz zunimmt.» Dass die Armut zunimmt merke man beim Surprise tagtäglich: Der Verein beschäftigt so viele Verkäufer:innen wie schon lange nicht mehr. Eine Warteliste muss geführt werden, weil die Nachfrage so hoch ist. Die Armut nimmt zu, die Ressourcen der sozialen Organisationen sind aber begrent: Die Realitäten sind für armutsbetroffene Menschen also hart, auch im drittreichsten Land der Welt.

Seit 25 Jahren unterstützt das Surprise nun armutsbetroffene Menschen. Lisbeth ist selbst schon seit 24 Jahren dabei, sie ist eine der dienstältesten Verkäufer:innen. Ans Aufhören denkt sie nicht – noch mache ihr die Arbeit Spass. Ein Wunsch bleibt ihr aber: «Wenn man Zug fährt, könnte man statt der 20 Minuten auch mal ein Surprise lesen, oder?»