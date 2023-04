Visions du Réel bei Botz3000

In der heutigen Sendung erwartet dich ein Interview mit Emilie Bujés. Sie ist „Artistic Director“ am Internationalen Filmfestival „Visions du Réel“.

Unter anderem erwartet dich ein „Chotzdoch“ in dem sich Magdalena über Dokumente aufregt, die nicht machen, was sie will. In unserem Gewinnspiel Bäckwörds kannst du heute wieder ein Preis abräumen, wenn du den rückwärts abgespielten Song errätst und ein Telefon ins Studio machst.

Gegen Schluss der Sendung geben wir dir dann noch Tipps, was du das Wochenende machen kannst, falls du vorhattest, nur auf der Faulen Haut zu liegen und natürlich begleiten wir dich mit guter Musik Richtung Feierabend.

Auf Radio RaBe 95,6MhZ von 15:00-17:00