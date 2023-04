Rabab: Der Vorgänger der Geige

Die Geige ist tonangebend in der klassischen Musik. Doch die Geige ist ein recht junges Instrument, sie tauchte erst im 16. Jahrhundert auf. Wie klang die Musik davor? Der Musikwissenschaftler und Musiker Thilo Hirsch hat sich auf die Suche gemacht und ist auf das Rabab gestossen. Das Rabab ist das Vorgängeristrument der Geige und war in Europa sehr beliebt und verbreitet, doch seine Geschichte ist fast gänzlich in Vergangenheit geraten. Vier Jahre hat Thilo Hirsch an der Hochschule der Künste Bern die Geschichte und den Klang der Rabab erforscht. Die Ergebnisse dieser Suche werden nächste Woche präsentiert: Einerseits in einem mehrtägigen wissenschaftlichen Symposium, andererseits in einem Konzer, wo die Klänge des historischen Rabab präsentiert werden.

Das Konzert, in den die nachgebauten europäischen Rabab zu hören sind findet am 29. April statt, um 20 Uhr im Bernischen Historischen Museum