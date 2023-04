Meilensteine – Festivalradio Musikdorf Ernen

Die Tage werden länger und mit der Sonne steigt die Vorfreude auf den näher rückenden Festivalsommer. Ein, nein, viele besondere Ereignisse erwarten uns von Anfang Juni bis Mitte September im Gommer Bergdorf Ernen. Der malerische Ort, Pforte zum Landschaftspark Binntal, verwandelt sich seit nunmehr 50 Sommern in ein Mekka für Liebhaber:innen von Musik und Literatur – das Musikdorf Ernen. In der diesjährigen Jubiläumsausgabe gehen 50 Veranstaltungen über die Bühne: Klavierrezitals, Barockmusik, Jazzkonzerte, Orchester- und Kammermusik sowie Lesungen von drei queeren Autor:innen, das Queerlesen. Den Auftakt dazu macht Autor Simon Froehling mit seinem Werk «Dürrst», das 2022 für den Schweizer Buchpreis nominiert wurde. Im autobiographisch angehauchten Roman bricht der schwule Protagonist aus seinem grossbürgerlichen Käfig der Zürcher Goldküste aus und sucht im Exzess nach wahren Empfindungen.

Auf der Suche nach dem wahren Kern ist auch die Musikerin Helena Winkelman. Als Komponistin erhält sie die Möglichkeit, für das Festival ein neues Musikstück zu schreiben: «Geisterlieder» ist ein Zyklus von 29 Liedern, in 29 europäischen Sprachen, die sich mit unserer Vergänglichkeit auseinandersetzen.

Diese und viele weitere Veranstaltungen mit unterschiedlichen Musikstilen und Literatur bietet das Musikdorf Ernen. Eine Vielfalt, die durch die Medienpartnerschaft mit RaBe eine gebührende Plattform erhält – Vielfalt statt Einfalt. Damit ihr, liebe Hörer:innen und Rab:innen, einen Vorgeschmack auf das alpine Musikfestival bekommt, startet am 10. März um 11:30 das «Festivalradio Musikdorf Ernen». Mit Stimmen, die die Geschichte des Festivals geprägt haben und mit Ausblicken auf musikalische und literarische «Meilensteine». Eine Sendereihe von und mit Joseba Zbinden und Jonathan Inniger.

Ab 10. März jeden Freitag um 11:30 Uhr

Sendung vom 21. April zum Nachhören:

Für ein Wochenende zwischen zwei Barockmusikwochen und zwei Kammermusikwochen wird das Musikdorf Ernen zum Literaturdorf. Seit 15 Jahren werden jedes Jahr drei queere Autor*innen für eine Lesung und Besprechung ihres neusten Werkes eingeladen. Die Moderatorin dieser Lesungen, Bettina Böttinger, war von Anfang an dabei. Im Interview erzählt sie, warum wir queere Literatur brauchen. Ausserdem spricht der Autor Dominik Barta über seinen Roman „Tür an Tür“. Eine Sendung von Joseba Zbinden.

Das „Queerlesen“ findet statt am 29. und 30. Juli.

Musikdorf Ernen – Queerlesen

Sendung vom 14. April zum Nachhören:

‚Opus 1‘ ist lateinisch und heisst: Das erste Werk. Als Musik noch durch die Druckerpresse musste, um an eine breite Öffentlichkeit zu gelangen, war das erste gedruckte Werk – das ‚Opus 1‘ – ein wichtiger Meilenstein in der Laufbahn von Komponist*innen. Im Eröffnungskonzert (30. Juli) der Reihe „Kammermusik plus“ am Festival Musikdorf Ernen stehen vier ganz unterschiedliche ‚Opus 1‘-Kompositionen auf dem Programm. Eine Sendung von Jonathan Inniger.

Sendung vom 7. April zum Nachhören:

„Geisterlieder“ – ein Liederzyklus aus 29 Gedichten in 29 europäischen Sprachen ist am Entstehen. Die Komponistin und Geigerin Helena Winkelman möchte in ihrer Auftragskomposition zu einer tröstlichen und intensiven Auseinandersetzung mit unserem Sein und Gehen anregen. Joseba Zbinden hat Helena Winkelman in Ernen besucht, wo sie ihren Aufenthalt als Composer in Residence am Festival Musikdorf Ernen verbringt.

Sendung vom 31. März zum Nachhören:

Ein Komponist, der aus dem Fenster springt, und einer, dem der Daumen abgebissen wird. Geschichten aus dem Eröffnungskonzert der Barockwochen 2023. Mit italienischer Barockmusik von Antonio Vivaldi, Francesco Durante und Francesco Maria Veracini. Eine Sendung von Jonathan Inniger.

Sendung vom 24. März zum Nachhören:

Mitten in den Barockwochen am Festival Musikdorf Ernen tönen in der Kirche St. Georg unkonventionelle Klänge. Das südafrikanische Jazztrio Charl du Plessis Trio verschränkt in erfrischenden Crossover-Konzerten Barockmusik mit Jazz und französischen Chansons. Der Pianist Charl du Plessis tritt beinahe jährlich am Festival auf und spricht mit Joseba Zbinden über seine Musik und die Zusammenarbeit mit der Sopranistin Rachel Harnisch.

Service:

Jazzkonzert 1 am 22. Juli mit dem Charl du Plessis Trio und Rachel Harnisch, Sopran

Jazzkonzert 2 am 23. Juli mit dem Charl du Plessis Trio

Jazzkonzert | Kaleidoskop am 31. Juli mit Charl du Plessis

Sendung vom 17. März zum Nachhören:

Liebe und Freundschaft, Hass und Zorn vor 300 Jahren? Und dazu noch Mord und Totschlag! Jonathan Inniger führt Sie mit Musik von Georg Friedrich Händel durch zwei Geschichten aus dem Barockkonzert vom 19. Juli am Festival Musikdorf Ernen: Die Liebesgeschichte von Acis und Galatea sowie die Geschichte der treuen Freundschaft zwischen Jonathan und David (aus dem Oratorium Saul). Eine Sendung von Jonathan Inniger.

Sendung vom 10. März zum Nachhören:

Musikdorf Ernen feiert Jubiläum! Diesen Sommer treten bereits zum 50. Mal hochkarätige Musiker*innen und Autor*innen im Walliser Bergdorf auf – ein Meilenstein! Wer steht hinter dem umfangreichen Programm? Und an wen richten sich die 50 Konzerte und die Lesungen queerer Autor*innen? Eine Sendung von und mit Joseba Zbinden und Jonathan Inniger.

