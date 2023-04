Heute sind gleich zwei Bücher Thema bei uns: Wir haben für euch in das Handbuch «Power to the people, not corporations!» der NGO Multiwatch geschaut. Das Buch liefert einen Werkzeuggasten zur Konzernbeobachtung. Zudemhaben wir uns mit Anna Rosenwasser getroffen und mit der LGBT -Aktivistin über ihren kürzlich veröffentlichten Erstling gesprochen.

Beiträge zur Sendung: