Wochenlang haben die Kinder gebastelt, am Freitag geht’s endlich los! Über 50 Teams werden sich beim jährlichen Seifenkistenrennen am Klösterlistutz in Startposition begeben. Die legendären Grossen Berner Renntage gehören mittlerweile sogar zu den «Lebendigen Traditionen der Schweiz», gemäss UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes.

Wir haben verschiedenen Teams bei den Vorbereitungen auf dem Spielplatz am Schützenweg über die Schultern geschaut.