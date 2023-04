Que(e)rBeet April 2023 | Gleichstellungsgesetz BS

In der Sendung vom 23. April 2023 stand das im Kanton Basel-Stadt geplante neue Gleichstellungsgesetz im Mittelpunkt. Ein Gesetz das schweizweit eine Pionierrolle einnehmen und den Gleichstellungsauftrag umfassender auslegen will, jedoch insbesondere unter ‘Feministinnen’ zu Meinungsverschiedenheiten führt. Am 18. April führte habs queer basel eine Podiumsdiskussion unter dem Titel «Gleichstellung für alle?» durch, die wir bei QueerUp Radio als Aufzeichnung ausstrahlen durften.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: