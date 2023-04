Lärm: Die unterschätzte Gefahr

Heute ist der Tag gegen Lärm, an dem auf die gesundheitlichen Risiken von Lärm aufmerksam gemacht wird. Ich habe mir diesen Tag zum Anlass genommen, den besonders lauten Europaplatz in Bern aufzusuchen. Quitschende Zuglinien, brummende Autos, durchdringender Baulärm: Was für ein Krach!

Am heutigen Tag gegen Lärm soll auf die Gefahren von Lärm aufmerksam gemacht wird. Zum einen kann jedes Lärm, der lauter als 85 Dezibel ist, das Gehör schädigen. Aber auch leiserer Lärm kann viel Stress verursachen erklärt Anja Kässner, Vertreterin der Ärtzinnen und Ärzte für Umweltschutz. Tagsüber lenkt dieser Lärmstress ab, nachts hält er wach. Doch Lärm hat nicht nur unmittelbare Einwirkungen auf uns: Wer dauerhaft Lärm ausgesetzt ist, riskiert Gesundheitsschäden. Herzkrankheiten, Diabetes, Depressionen und Demenz werden mit Lärm in Verbindung gebracht – Lärm sei eine unterschätze Gefahr, meint die Medizinerin Anja Kässner.