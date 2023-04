Rechtsruck in Chile

Ende 2019 gingen Bilder der Revolte in Chile um die Welt. Nach einer Erhöhung der Metro-Fahrpreise demonstrierten Hunderttausende Menschen wochenlang, ehe der Ausbruch der Corona-Pandemie dem Ganzen ein Ende setzte.

Ein Jahr später stimmten bei einem Referendum 78 % der Chilen*innen für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Es gab viel Euphorie und Aufbruchsstimmung. Letzten Herbst folgte dann der Dämpfer: Eine Mehrheit lehnte den äusserst progressiven Verfassungsentwurf ab. Dieser sah unter anderem umfangreiche Autonomie-Rechte für die indigene Community vor und dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr auf Kosten der Natur geschehen dürfte. Nach diesem wuchtigen Nein haben sich die politischen Verhältnisse in Chile klar nach rechts verschoben.

Leonel Yañez Uribe ist Journalist und Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Santiago de Chile. Ute Löhning vom Radio Onda hat mit ihm über die neusten politischen Entwicklungen in Chile gesprochen.