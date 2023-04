StattRadio Mai 2023

In dieser Ausgabe: 10 Jahre Heitere Fahne

Aufgehorcht – Programmhighlights Mai 2023 Der Mai – Vorbote des Sommers. Einklingen auf warme Tage, Tage in der Aare, Tage zum länger draussen sitzen und Sonne tanken. Gedanken daran geben Frische, erhellen das Gemüt. Ebenso das Lesen der folgenden Texte: Die Heitere Fahne beispielsweise kann genauso ein Ort sein, wo man sich nach einem strengen Tag hinsetzen und die Seele «bambelen» lassen kann. Zu diesem speziellen Jubiläum, gibt‘s spezielle Angebote. Guter Sound unterstreicht eben diese Gefühle, reflektierter Hip Hop festigt die dazugehörige Attitude. Die wird gebraucht, um zum Beispiel einen Sticker an einen bestimmten Ort zu kleben. Was RaBe wieder alles zu verschenken hat, glaubt man erst wenn gelesen… na dann, ran an die Sticker und macht was Schönes draus. Also ich bekomme Lust mit meinem «bestickerten» RaBe Velo zum Sound von The Great Escape in die Heitere Fahne zu radeln und meinen Abend dort ausklingen zu lassen. ‘Emoji mit Sonnenbrille‘ 🙂

Samira Kohler

Auf ihrem ersten gemeinsamen Album gleiten die entspannten Sample-Beats des erfahrenen Produzenten und die kühlen Flows des Rappers aus San Francisco mit Leichtigkeit ineinander.

Seine Produzenten der Vergangenheit verliessen sich stets auf typische Westcoast-Stillmittel. Junes Beatauswahl hat ihn nie gebremst, aber sie hat seine nonchalante Stimme nie so unterstrichen, wie es die Beats von Alchemist auf diesem Album tun.

Oft langsam, aber nie langweilig, ziehen sich die Instrumentals des legendären Produzenten über die 15 Tracks des Albums hin und lassen June und seinen Gästen viel Raum, um sich zu entfalten.

Bei aller Anziehungskraft, die June ausübt, war er am Mikrofon noch nie besonders abenteuerlustig. Er weiss was funktioniert und bleibt dabei. Dennoch klingt June auf The Great Escape belebt und spielt auf unerwartete Weise mit seiner Delivery.

Er ist vielleicht nicht der begnadetste Texter, aber was ich an Larry June besonders mag, ist seine einzigartige Herangehensweise an protzigen Rap.

Ein schönes Album für die kommenden Sommermonate.

Fabian Iseli

Nach fünf Ausgaben der legendären RaBe-Flaggen-Jagd (seit 2010), kommt nun das brandneue Spin off:

Die RaBe Sticker-Jagd!

Unsere Hörer:innen können gratis die RaBe-Sticker bei uns bestellen, abholen oder an einem der vielen Events, bei denen RaBe im Sommer unterwegs ist, mitnehmen. Die Sticker wurden von den verschiedensten Menschen im RaBe Umfeld eigens für den Wettbewerb kreiert.

Die klebt ihr einfach auf euern Briefkasten, auf’s Velo, Laptop, Auto, Rucksack et cetera. Unsere Agentinnen und Agenten sind dann den ganzen Sommer auf der Jagd! Sollten sie jemanden mit einem unserer Sticker «erwischen», winken sensationelle Preise. Es gibt gleich zwei Yaeda Elektro-Roller, Bikepark-, Monstertrottinett und Tageskarten für’s Wiriehorn, unzählige Familieneintritte in den Aquaparc in le Bouveret, Wellnessweekends, ein Mountainbike, E-Scooter, Einkaufsgutscheine vom Fizzen, feines Essen in der Haberbühni oder im äthiopischen Restaurant Injera, eine Umzugsendreinigung, Festivalpässe für’s Open Air Gampel, Fast wie neu Handys Samsung Galaxy S22 und vieles mehr.

Martin Schneider

Es hat wieder freie Praktikumsplätze! Entscheide dich zwischen einem Praktikum in Kulturjournalismus oder Radiomoderation. Beide Praktika dauern 12 Monate. Alle weiteren Infos findest du auf rabe.ch

Stéphanie Berger

PUFF! 10 Jahre Heitere Fahne… Merci, gäu!

Die Heitere Fahne wird 10 und das soll so richtig gefeiert werden! Unter dem Jubiläums-Stern finden 2023 gleich mehrere Anlässe statt:

Plattentaufe Heitere Scheibe, 18.-20. Mai

Was als Corona Projekt entstand, endet nun in einem Geschenk für die Heitere Fahne zum 10 Jahre Jubiläum. Die Heitere Scheibe als sinnbildliches Merci an all die Menschen und Künstler:innen, die die Heitere Fahne die letzten zehn Jahre geprägt und bespielt haben. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Und weil die Heitere Fahne gerne nach den Sternen greift, feiern wir die Heitere Scheibe in einem dreitägigen Festival. An jedem Tag gibt es leckeren Festivalschmaus, Getränke von der Bar und allerlei Klimbim. Das wird ein Fest!

Donnerstag ab 17h mit Specknockerln, Clemens Kuratle, Hora’Band, Künzi & Frei und Lady Gomorra

Freitag ab 18h mit Zapjevala, Lös Gatillos, Heitere Chor und Biggerclub

Samstag ab 18h mit Kraake, Fiji, Geplantes Nichtstun, Marco Repetto und Kalabrese

Säbeli Bum, 14.-18. Juni

Das grosse Säbeli Bum Festival von Freaks für Stars. Mit Konzerten, Theater, Spiel und Spass in der Parkanlage Brünnengut in Bern Bethlehem.

Gugus Gurte, 12.-16. Juli

Fünf Tage Gugus Gurte Festival rund um die Heitere Fahne.

Heitere Kosmos on the road, im Spätsommer

Im Jubiläumsjahr wollen wir den entstandenen Weltenraum der Heitere Fahne mit dem Grossprojekt «Heitere Kosmos on the road» feiern und den Austausch zwischen Kulturschaffenden und Zuschauenden in den Mittelpunkt stellen. Freaks & Stars touren durch die Schweiz an folgende Orte:

St. Gallen – Paula Festival, 16. – 20.8.23

Zürich – Theaterspektakel, 26.8.23

Luzern – Neubad, 6. + 9.9.23

Basel – voraussichtlich 15. + 16.9.23

Waldrand Wabern – voraussichtlich 20. – 23.9.23

Ramona Bolliger

RaBe an der CannaTrade 2023

Auch in diesem Jahr ist RaBe live an der CannaTrade und wird mit diversen DJs von Downbeat über Reggae und HipHop bis Techno die Hanfmesse mit nicen Tunes beschallen. Heuer findet die Messe in der Halle 622 in Zürich statt und dafür haben wir uns Verstärkung geholt: Mit dabei sind DJs von Kanal K aus Aarau und Jam on Radio aus Zug, und auch Radio 3fach aus Luzern wird Teile des Programms ausstrahlen. Auf RaBe gibt’s vom 12.-14. Mai alle DJ-Sets live und in den Tagen danach einige Mitschnitte der Podiumsgespräche zu diversen Themen.

CannaTrade, Freitag-Sonntag, 12.-14. Mai, diverse Zeiten (siehe Programm)

RadioActivos Live-Konzert

Am 17. Mai gibt es wieder Live-Musik bei den RadioActivos im RaBe-Wohnzimmer. Zu Gast ist die Band „Nelda Piña y sus tambores“. Und ihr seid alle herzlich eingeladen im RaBe live dabei zu sein! Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

RadioActivos, Mittwoch 17. Mai, 19-20 Uhr

Deep-Dive-Auffahrts-Special am 18. Mai bereits um 14:00 Uhr mit live Gästen der Berner Hardcore-Truppe DECLASS. Sie feiern bei uns ihre exklusive Single-Premiere und erzählen uns von kommenden Live-Shows und weiteren Abenteuern. Tune-in!

Deep Dive, Donnerstag 18. Mai, 14-15 Uhr

Festivalradio Musikdorf Ernen

Wegen unserer CannaTrade Liveübertragung am 12. Mai wird das „Festivalradio Musikdorf Ernen“ in dieser Woche ausnahmsweise bereits am Donnerstag, 11. Mai ausgestrahlt. Die Zeit bleibt wie gehabt.

Festivalradio Musikdorf Ernen, Donnerstag 11. Mai, 11:30-12 Uhr (sonst immer Freitag)

