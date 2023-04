Im Focus: Mathias Rüegg – Donnerstag 4. Mai 2023

DO 4. Mai 2023, 23:00-24:00

Crisscross 178 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: Mathias Rüegg

Nach Erreichung seines 70. Geburtstags hat Mathias Rüegg ende letzten Jahres seinen Rücktritt von den Konzertbühnen erklärt. Als Komponist ist er weiterhin tätig. Der 1952 in Zürich geborene Komponist, Arrangeur und Pianist hat in verschiedenen Funktionen – besonders als Initiant des Jazzlokals Porgy & Bess und als Gründer und Leiter des einzigartigen Vienna Art Orchestras (1977-2010) – für das Wiener Jazzleben aber auch für die europäische Konzertszene eine bedeutende Roll gespielt. Beweglich und häufig mit einem ironischen Augenzwinkern gestaltete er seine Kompositionen, Arrangements und Rekompositionen für verschiedenste Zwecke und Ensembles und schlug Brücken zwischen Jazz, Folklore und europäischer Klassik. Sein umfangreiches Werk innerhalb einer Stunde reflektieren zu wollen ist eigentlich vermessen.