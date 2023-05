Glaube und Queerness: Geht das zusammen?

Wie geht es LGBT Personen in der Kirche? Die Regisseurin Regie Madeleine Corbat portraitiert im Film «Queer glauben» verschiedene queere Mensche, die sich in der Kirche engagieren. Eine von ihnen ist Stefanie Arnold, sie ist christ-katholische Diakonin und lesbisch. Das ist für sie kein Widerspruch. «Die Menschen in der Kirche waren sehr offen bezüglich meiner sexuellen Orientierung, ich hatte sehr schöne Begegnungen – auch mit der Generation der älteren Männern, die mittlerweile über achzig sind und die Kirche sehr geprägt haben», so Arnold.

Im Film «Queer Glauben» wird offensichtlich, dass sich Stefanie Arnold früher in ganz anderen Kreisen bewegt haben. Sie war im Reitschulumfeld aktiv und sie ging an viele Demos. Dann hatten sie ihr sogenanntes zweites «Coming Out», wie sie es nennt. «Es war nicht so, dass ich gläubig war und Mühe damit hatte, lesbisch zu sein. Es war andersrum. Ich war eine linke, feministische, lesbische Atheistin und merkte: Ich bin religiös.» Ihr Umfeld habe verwundert und mit Neugierde reagiert. «Einmal ging ich an eine feministische Demo», erinnert sich Stefanie Arnold. «Vor mir wurde skandiert: ‚Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!‘ Und ich direkt dahinter – das sind schon zwei Welten, die manchmal in einer gewissen Spannung stehen», lacht sie.

Diese Spannung wollte die Regisseurin Madeleine Corbat in ihrem Film darstellen. Madeleine Corbat und Stefanie Arnold kennen sich schon länger. Als Stefanie Arnold ihr erzählt habe, dass sie Priesterin werde, habe sie gestaunt, erklärt Corbat. «Sie als intelektuelle, politisch engagierte, linke, lesbische Frau willl zur Kirche gehen – das hat mich sehr neugiereig gemacht.»

Der Film „Queer Glauben“ läuft am Donnerstag um 18.30 im Kino Rex. Am Sonntag ist der Film um 10 Uhr bei SRF Sternstunde Religion zu sehen.