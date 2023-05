Sendung vom 03. Mai 2023

Zum heutigen Tag der Pressefreiheit schauen wir, unter welchen Bedingungen Journalistinnen und Journalisten in der Türkei oder in Brasilien arbeiten. Zudem waren wir an einer Probe der Erziehungskomödie «Supertheo», welche morgen im Theater am Käfigturm Premiere feiert. Zu guter Letzt wagen wir einen Blick nach Chile, wo in den kommenden Monaten eine neue Verfassung ausgearbeitet wird. Die Zusammensetzung des Gremiums ist aber höchst umstritten.