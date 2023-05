Zeitsprung: 100 Jahre Frankfurter Schule

Vor hundert Jahren fand in Thüringen die erste Marxistische Arbeitswoche statt. Diese stand im engen Verhältnis zum neu gegründeten Institut für Sozialforschung in Frankfurt, der sogenannte Frankfurter Schule. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas: Viele grosse Namen der Philosophie haben im Verlauf des letzten Jahrhunderts an diesem Institut gewirkt. Über dieses hundertjährige Jubiläum der Marxistischen Arbeitswoche haben wir mit Alex Demirovic geredet, er ist Gesellschaftswissenschaftler und war als Professor an der Goethe Universität in Frankfurt und an der Universität Basel tätig.

Beitrag vom Info:

Interview mit Alex Demirovic: