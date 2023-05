Mo Wa Baile zum Wandbild im Schulhaus Wyler

Mo Wa Baile ist Mitgründer der «Allianz gegen Racial Profiling» und aktiv im Institut Neue Schweiz INES. Im Radioblog, unserer akustischen Kolumne tritt Wa Baile in einen Dialog über das umstrittene Wandbild im Schulhaus Wyler. Es zeigt ein Alphabet, wobei bei den Buchstaben C, I und N stereotype Bilder von People of Colour dargestellt sind. Bis Ende Jahr soll das Wandbild nun ins Bernische Historische Museum zügeln und im Rahmen einer Ausstellung kritisch eingeordnet werden.