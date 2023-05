Mikroben in der Reitschule

Am Theaterfestival «auawirleben», welches vom 10. bis 21. Mai 2023 in Bern läuft, gibt es allerhand zu sehen und erleben. Ein Beitrag beschäftigt sich mit Mikroorganismen. Die niederländische Künstlerin Britt Bakker ist fasziniert von der Mikrobiologie. Sie bietet mit «Microbial Sights – Tour» einen Rundgang durch die Reitschule mit Fokus auf die dort lebenden Mikroben an: Ob in der Pfütze im Innenhof, auf dem Sofa im Tojo-Backstage oder an den Wänden im Reitschulkino, sie sind überall zu finden. Bakker erklärt dabei Wissenswertes und Anekdoten aus der Welt der Allerwinzigsten.

In «Microbial Sights – Cinema» hat Britt Bakker zudem Staub, Wasser und Dreck aus Bern unter die Lupe genommen und damit einen Kurzfilm gedreht. Sie erzählt, wie sie dieses biologische Interesse in Kunst verarbeitet – und wieso.

Die «Microbial Sights – Tour» startet am 11. und 12. Mai 2023 um 17:30 Uhr im Tojo Theater der Reitschule Bern. «Microbial Sights – Cinema» ist ebenfalls am 11. und 12. Mai 2023 zwischen 17:30 und 23 Uhr im Tojo Theater zu sehen.