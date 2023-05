DO 18. Mai 2023, 23:00-24:00

Crisscross 181 – Jazz kreuz und verquer

CD-News

ARUÁN ORTIZ TRIO: SERRANÍAS. SKETCHBOOK FOR PIANO TRIO (Intakt) – CHES SMITH: INTERPRET IT WELL (Pyroclastic) – BEN WENDEL: ALL ONE (Edition) – BRANDON LÓPEZ: VILEVILEVILEVILEVILE (Tao Forms) – JOELLE LÉANDRE: ZURICH CONCERT (Intakt) – JOELLE LÉANDRE/ CRAIG TABORN/ MATT MANERI: hEARoes (RogueART) – RICK ROSATO: HOMAGE (Rickrosatobass)