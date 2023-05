à suivre #43

„à suivre“ ist eine Plattform für die Sound Arts-Bachelor-Studierenden der HKB. Sie präsentieren Projekte, die sich immer weiter in die musikalischen Zwischenräume von Hard- und Software und menschlicher Interaktion, aber auch in die Geschichte der elektronischen Musik und Medienkunst hinein bewegen: Klanginstallationen, Videovertonungen, Performances, neue Instrumente und Interfaces, erweiterte Instrumentalmusik mit Live-Elektronik, Projekte mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen und vieles mehr werden zu erleben sein.

Die Radiosendung „à suivre“ macht die Werke der Studierenden einem breiteren Publikum zugänglich, indem sie die radiotauglichen Arbeiten dieser Veranstaltung überträgt.

Am 2. und 3. Juni kann man vor Ort an der HKB live den kompletten semestriellen Anlass besuchen.

Als Abschluss wird dann am Samstag 3. Juni von 20 bis 22 Uhr eine Auswahl der Arbeiten auf RaBe zu hören sein. Die Moderatorin Maja Brönnimann empfängt die Studierenden, welche Hintergrund-Fakten zu ihren Werken mitbringen.