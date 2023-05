Literaturtipps zu Suppe und Brot

Die Kornhausbibliothek Bern bietet seit Mai 2023 ein neues, kostenloses Format an: die Buchstabensuppe. Zu Suppe und Brot wird jeweils am ersten Freitag im Monat über Bücher diskutiert. Die Literatur- und Kunstwissenschaftlerin Patrizia Crivelli, Gründerin des persönlichen Literaturempfehlungsangebots «The Comfort of Books», stellt jeweils drei Bücher vor. Das Thema wird vorab nicht bekannt gegeben, aber von Kochbüchern über Reiseliteratur bis hin zu Graphic Novels sei alles dabei, wie Crivelli sagt. «Es ist für mich ein Privileg, dass ich die Themen selbst bestimmen darf», so die Literaturvermittlerin, «und es ist auch wichtig zu wissen, dass kein Vorwissen verlangt wird. Das Gespräch und der Austausch stehen im Vordergrund».

Im Interview erzählt sie, weshalb Bücher sie so begeistern, wie sie Menschen zum Lesen motiviert und verrät auch, welches zurzeit ihr Lieblingsbuch ist.

Die Buchstabensuppe findet jeweils am 1. Freitag im Monat von 12:30 bis 13:30 Uhr statt. Die Daten und Anmeldeinformation finden Sie auf der Website der Kornhausbibliothek Bern.