Singen in Berns Innenhöfen

Der dritte bernerHOFgesang findet vom 1. bis 4. Juni 2023 in den Innenhöfen von Berns Nordquartier und dem Holliger statt. Während vier Tagen treten unterschiedlichste Chöre in verschiedenen Innenhöfen auf und beleben sie. «Mir ist sehr wichtig, dass die nachbarschaftlichen Kontakte in den Höfen gepflegt werden», meint der Gründer des bernerHOFgesangs, Heiri Dauwalder. Die Idee der Aufwertung der Innenhöfe und der Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens ist der älteren Schwester des bernerHOFgesangs, dem Zürcher Hofgesang, entnommen.

Im Interview erzählt der Organisator Heiri Dauwalder, weshalb es dieses Jahr nebst dem Nordquartier auch im Holliger ein Chor zu hören gibt und worauf er sich persönlich – als Mitglied zweier Chöre – am meisten freut.

Das Programm mit allen Chören und Auftrittsorten ist auf der Website des bernerHOFgesangs zu finden.