Abstimmung zum Generellen Entwässerungsplan

Am 18. Juni darf die städtische Stimmbevölkerung über einen Rahmenkredit für mittelfristige Massnahmen zum Generellen Entwässerungsplan GEP befinden. In den letzten knapp zehn Jahren hat die Stadt Bern diesen GEP erarbeitet, darin kommt sie zum Schluss dass im städtischen Abwassersystem über 250 bauliche und planerische Massnahmen nötig seien. Verschiedene Anlagen sind in die Jahre gekommen oder beschädigt, andere Netze müssen ausgebaut werden.

Der vorgelegte Rahmenkredit umfasst ganze 110 Millionen Franken. Geld, welches bereits vorhanden ist und die Stadtkasse nicht zusätzlich belastet: Es stammt aus der Spezialfinanzierung Abwasser, einer Sonderrechnung, geführt vom Tiefbauamt.

Markus Flückiger ist Projektleiter im Bereich Siedlungsentwässerung und Gewässer beim Tiefbauamt der Stadt Bern. Bei einer Besichtigung eines Regenrückhaltebeckens haben wir mit ihm über die Abstimmungsvorlage gesprochen.