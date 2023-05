Die Vielfalt von Bern West

Ein Jahr lang hat das Projekt-Team von „QUART – eine Jukebox in Bern West“ erforscht, wer aktiv und engagiert im Quartier unterwegs ist. Schulklassen, Bands, verschiedene Vereine, Organisationen und Institutionen, aber auch Einzelpersonen und Familien nahmen teil und so brachte das Projekt gegen 300 Menschen zusammen, ermöglichte Verbindungen und kreierte Neues. Zwischen dem 3. und 10. Juni erreicht das Projekt seinen Höhepunkt in einem „Jukebox-Spektakel“ auf der Wiese des Schwabguts in Bern Bümpliz.

Es gibt Live-Songs, Spoken Word, Theater, Tanzchoreographien oder Poesie in der Jukebox. Gemeinsam mit Profis aus der Berner Kulturszene kreierten die Beteiligten für das Bühnenspektakel einen dramaturgischen Bogen, der künstlerische Begegnungen schafft. Moderiert wird die Jukebox vom Ex-RaBe-Inföler und The Vidiot Michael Spahr.

Auf Seitenbühnen gibt es einen Jahrmarkt mit mehreren Ständen, an denen es Essen, Getränke oder Performances gibt. Jeden Tag wird ein anderes Programm geboten – der Besuch lohnt sich also mehrmals. Das kunterbunte Treiben widerspiegelt wie vielfältig Bern West ist!

Live auf RaBe

„QUART – das Jukebox-Spektakel“ wird am 4. Juni, von 16 bis 19 Uhr live auf RaBe übertragen.

Live vor Ort bei einer Aufführung

3.-10. Juni 2023 jeweils 19h, So 17h (ausser Mo 5. /Di 6. Juni).

Tickets auf Eventfrog oder Ticketreservation bei reservationen@quart-jukebox.ch

Abendkasse jeweils 1 Stunde vorher offen. Preise 5/15/30 CHF.