NNAVY: NO PROMISES

«No Promises», so heisst die brandneue EP von NNAVY. Vorgestern erschienen, werden wir bei Weekend Soul in zwei Tracks dieser neuen Produktion hineinhören. Die junge Lausanner Sängerin hat damit bereits ihre dritte EP veröffentlicht. Diesmal durfte sie mit namhaften Musikern zusammenarbeiten. So hat der französische Soul-Sänger Ben l’Oncle Soul auf dem Track «Trash» seine Stimme geliehen. NNAVY wird uns in kurzen Statements mehr über ihr jüngstes Projekt erzählen. Weitere Highlights der heutigen Sendung ist das Album «The Rebirth of Marvin» von October London. Wie der Titel verrät, imitiert er die unvergleichliche Stimme des Soulgiganten Marvin Gaye, und das ziemlich gut. Weitere News kommen diesmal von Brandee Younger, Jonathan Butler, Secret Night Gang und Simon Mavin. Ein guter Mix aus Jazz, Soul und Funk ist vorprogrammiert.