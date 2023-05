Gute Aussichten für Könizer Besetzung «Centrale Viva»

Gemütlich sitzen Jugendliche und junge Erwachsene auf der Rampe vor dem alten Fabrikgebäude von «Vater Samen», geniessen die Sonne und plaudern. Drinnen in den riesigen, holzverkleideten Hallen wird Badmington gespielt und getanzt, es hat eine Kinderecke und Töpferwaren vom Workshop am Vortag sind ausgestellt.

Seit Freitag ist Leben eingekehrt in die Fabrikhallen direkt beim Bahnhof Köniz. Und die Aussichten stehen gut, dass dies bis auf Weiteres so bleibt. Nachdem die Besetzer*innen vom Kollektiv Centrale Viva ihr Anliegen, ihre Pläne und ihr Sicherheitskonzept dargelegt hatten, signalisierte die Besitzerin im Gespräch grosses Entgegenkommen. Auch seitens der Gemeinde erhielt das Kollektiv grundsätzlich positive Signale, heute Dienstag findet ein Gespräch statt.

Das RaBe-Info nahm einen Augenschein vor Ort und sprach mit Jo und Lars vom Kollektiv.