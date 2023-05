StattRadio Juni 2023

In dieser Ausgabe: Feministisches Streikradio

Spin-Off der Humortage mit Rebekka Lindauer & friends

Aufgehorcht – Programmhighlights Juni 2023 Bevor es mit den Sommerferien los geht, drehen wir bei RaBe nochmals so richtig auf. So zeigen wir am 4. Juni die Vielfalt von Bern West auf, anlässlich des Projekts QUART. Dann beteiligen wir uns mit anderen Community-Radios an einem 24 Stunden-Programm zum feministischen Streiktag am 14. Juni von 00:00 bis 24:00 Uhr und sind präsent an wichtigen Festivals, wie beispielsweise dem Säbeli Bum auf dem Brünnengut am 17. Juni. Schliesslich senden wir live vom Spin-Off der Berner Humortage am 24. Juni im Generationenhaus. Die Liste der Ereignisse ist gross, und es erfüllt uns mit Freude und Stolz, bei all diesen Themen unseren Beitrag leisten zu dürfen.

Luca D’Alessandro

Spin-Off der Humortage mit Rebekka Lindauer & friends

Die Berner Humortage von RaBe bekommen 2023 einen Spin-Off im Sommer! So wird der lauschige Innenhof des Berner Generationenhauses in den Sommermonaten dreimal durch den Verein Radio Bern bespielt. Die Idee dafür entstand, als der Kabarettist und Gastgeber der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ für einen Auftritt zwar zusagte, aber das Wunschdatum auf den Sommer legte. Es war klar, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um diesen Auftritt zu ermöglichen!

Den Start im Juni macht jedoch Rebekka Lindauer. Der Tagi schrieb über sie: «Die Zürcher Kabarettistin ist die Heldin der Zeit». Die Senkrechtstarterin gilt als Shootingstar der Poetry Slam Szene. In sprachlicher Präzision und aus einem satirischen Blickwinkel beleuchtet sie Aversionen und klärt Missstände herrlich politisch unkorrekt auf. Ihre Worte, mal rau gesprochen, mal zart gesungen, sind treffsicher wie Pfeile und lassen einen nicht kalt. Für den Auftritt in Bern nimmt sie ihre Lieblingsberner:innen mit auf die Bühne.

www.berner-humortage.ch

24. Juni 20-23 Uhr auf RaBe oder live im Berner Generationenhaus

Magdalena Nadolska

Die Vielfalt von Bern West

Ein Jahr lang hat das Projekt-Team von „QUART – eine Jukebox in Bern West“ erforscht, wer aktiv und engagiert im Quartier unterwegs ist. Schulklassen, Bands, verschiedene Vereine, Organisationen und Institutionen, aber auch Einzelpersonen und Familien nahmen teil und so brachte das Projekt gegen 300 Menschen zusammen, ermöglichte Verbindungen und kreierte Neues. Zwischen dem 3. und 10. Juni erreicht das Projekt seinen Höhepunkt in einem „Jukebox-Spektakel“ auf der Wiese des Schwabguts.

Es gibt Live-Songs, Spoken Word, Theater, Tanzchoreographien oder Poesie in der Jukebox. Gemeinsam mit Profis aus der Berner Kulturszene kreierten die Beteiligten für das Bühnenspektakel einen dramaturgischen Bogen, der künstlerische Begegnungen schafft. Moderiert wird die Jukebox vom Ex-RaBe-Inföler und The Vidiot, Michael Spahr.

Auf Seitenbühnen gibt es einen Jahrmarkt mit mehreren Ständen, an denen es Essen, Getränke oder Performances gibt. Das kunterbunte Treiben widerspiegelt wie vielfältig Bern West ist.

www.quart-jukebox.ch

QUART – das Jukebox-Spektakel wird am 4. Juni, 16 bis 19 Uhr live auf RaBe übertragen.

Magdalena Nadolska

Feministisches Streikradio

Vertreterinnen der Community-Radios von Aarau, Basel, Bern, Chiasso, Genf, Schaffhausen, Winterthur und Zürich gleisen gemeinsam ein nationales Radioprojekt auf, das am 14. Juni in einem 24 Stunden-Programm zum feministischen Streiktag mündet. Die Idee: Für 24 Stunden sind auf verschiedenen Radio-Stationen nur TINFA*-Stimmen in mehreren Sprachen zu hören und Inhalte, welche die Forderungen der Streik-Kollektive thematisieren. Ausserdem übertragen wir aus einem Sendebus live die Veranstaltungen, Konzerte und Reden vom Bundesplatz und machen Live-Schaltungen zu unterschiedlichen Streik-Veranstaltungen in der ganzen Schweiz.

Die Idee für das Projekt entstand aus der Streik-Erfahrung von 1991 – damals streikten auch die Journalistinnen im ganzen Land – so geschah die gesamte Berichterstattung über den damaligen Streik aus der Männerperspektive. Das wollten wir 2019 mit dem „Radio Frauen*streik“ ändern und wiederholen es 2023 mit dem „Feministischen Streikradio“.

Feministisches Streikradio, 14. Juni 00 bis 24 Uhr

Magdalena Nadolska

Blaton

Blaton hinterlässt am 1. Juni Spuren. Von einer Fläche und einem Punkt wie beim Highheel bis zum weltbewegenden Ökologischem Fussabdruck. Zu Gast ist Frieda Fölmli. Sie ist Schuhmacherin in dritter Generation und musste ihr Geschäft nach 111 Jahren schliessen. Lange noch hat sie Sohlen repariert, auch wenn neue Schuhe billiger zu haben sind.

Blaton, Donnerstag 1. Juni, 17-18 Uhr

à suivre #43

2020 wurden die Semesterpräsentationen des HKB-Studiengangs Sound Arts mit dem Format «à suivre» zum ersten Mal auf RaBe in einem Radio-Mix gespielt, da die Abschlussprojekte nicht live gezeigt werden konnten. Der HKB gefiel es so gut bei uns, dass sie die «à suivre»-Sendung zur festen Grösse im Rahmen der Semester-Abschlüsse machten.

à suivre #43, Samstag 3. Juni, 20-22 Uhr

QUART – das Jukebox-Spektakel

Ein Jahr lang hat das Projekt-Team von „QUART – eine Jukebox in Bern West“ erforscht, wer aktiv und engagiert im Quartier unterwegs ist. Schulklassen, Bands, verschiedene Vereine, Organisationen und Institutionen, aber auch Einzelpersonen und Familien nahmen teil und so brachte das Projekt gegen 300 Menschen zusammen. Zwischen dem 3. und 10. Juni erreicht das Projekt seinen Höhepunkt in einem „Jukebox-Spektakel“ auf der Wiese des Schwabguts. RaBe überträgt live am 4. Juni. Mehr zum Projekt findet ihr unter NEWS.

QUART – das Jukebox-Spektakel, Sonntag 4. Juni, 16-19 Uhr

Klimawandel: Interviews mit Expert:innen

Der Klimawandel wird überall diskutiert. Wir sprechen mit Wissenschaftler:innen über die Zunkunft der Schweiz, was sich ändern muss und wo die Schwierigkeiten sind. Experten:innen aus den Themen Schnee, Gletscherschmelze, Klimatologie, Sozialwissenschaften und Energie geben Auskunft über die Fakten und Problematik. Interviewt wurden Dr. Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung, die Klimatologin Dr. Franziska Siegrist, der Leiter der Forschungsgruppe erneuerbare Energien an der ZHAW Dr. Jürg Rohrer und der Studiengangsleiter für erneuerbare Energien und Ökotechnologien Prof. Dr. Hendrik Nordborg. Sendung produziert von Hanna Taverna und Martin Winter (Greenpeace Freiwillige, Regionalgruppe Zürich)

Klimawandel: Interviews mit Expert:innen, Montag 5. Juni, 17-18 Uhr

Leporello on Air

Im Juni gibt es bei der Nachwuchs-Redaktion „Leporello on Air“ drei Spezialsendungen zu hören. Sie entstanden im Rahmen von Fäger-Frühlingskursen in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang. Dabei tauchten die Kinder und Jugendlichen radiofon in die drei Themen „Essen“, „Tiere“ und „Farben“ ein.

Leporello on Air, Dienstag 18:30-19 Uhr

Feministisches Streikradio

Vertreterinnen der Community-Radios von Aarau, Basel, Bern, Chiasso, Genf, Schaffhausen, Winterthur und Zürich gleisen gemeinsam ein nationales Radioprojekt auf, das am 14. Juni in einem 24 Stunden-Programm zum feministischen Streiktag mündet. Unter anderem übertragen wir aus einem Sendebus live die Veranstaltungen, Konzerte und Reden vom Bundesplatz und machen Live-Schaltungen zu unterschiedlichen Streik-Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Mehr Infos zum 14. Juni gibt’s unter AKTUELL.

Feministisches Streikradio, Mittwoch 14. Juni, 00-24 Uhr

Säbeli Bum Festival

Im Juni steht wieder das Säbeli Bum Festival an. RaBe ist natürlich wieder mit dabei! Das Festival von Freaks für Stars mit Konzerten, Theater, Spiel und Spass geht vom 14. bis 17. Juni und findet dieses Jahr im Brünnenpark in Bern Bethlehem statt. Wir übertragen live das Programm vom 17. Juni.

Säbeli Bum Festival, Samstag 17. Juni, 15-22 Uhr

Humortage Sommer Special

Unsere Berner Humortage bekommen 2023 einen Spin-Off im Sommer! So wird der Innenhof des Berner Generationenhauses in den Sommermonaten dreimal durch RaBe bespielt. Den Start im Juni macht Rebekka Lindauer. Alle weiteren Infos findet ihr auf berner-humortage.ch und unter HÖRMAL.

Humortage Sommer Special, Samstag 24. Juni, 20-23 Uhr

Radio Kunterbund

Bei „Radio Kunterbund“ machen Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf Radio für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. Die Redaktion der Stiftung Humanus-Haus wird pro Jahr ungefähr vier Sendungen produzieren. Die Sendungen laufen jeweils am Mittwochnachmittag. In der ersten Ausgabe am 28. Juni geht es um das Thema „Veränderte Begleitformen in der Geschichte“.

Radio Kunterbund, Mittwoch 28. Juni, 17-18 Uhr

Radio loco-motivo

Wegen unserem „Feministischen Streikradio“ am 14. Juni gibt es die Radio loco-motivo Sendung bereits eine Woche früher am 7. Juni.

Radio loco-motivo, Mittwoch 7. Juni, 17-18 Uhr

