Sonnencrème du mein Dilemma

Endlich ist sie da, die warme Jahreszeit! Und mit ihr die Sonnenhungrigen, die sich für eine “gesunde Bräune” an die pralle Sonne legen und zwischendurch ins nächste kühle Nass springen. Dass mensch sich dabei mit Sonnencrème vor Sonnenbrand und Hautkrebs schützt, scheint mittlerweile so selbstverständlich wie das Sonnenbaden selbst. Aber was passiert, wenn Sonnencrème ins Wasser gelangt? Oder in unseren Körper? Und woher stammt eigentlich das Bild der “gesunden Bräune”?

Welche Wirkung hat Sonnencrème auf Wasserorganismen?

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass Stoffe, die in Sonnencreme enthalten sind, Korallen töten. Doch wie sieht es im Süsswasser aus? Dr. Alexandra Kroll vom Ökotoxzentrum erforscht genau diese Thematik. Ursi Grimm hat sie dazu interviewt.

Wie gesund ist Sonnencrème für Dich?

Zig unterschiedliche Empfehlungen, noch mehr kryptische Inhaltsstoffe und eine schier endlose Produktauswahl – wie zum Geier wählt mensch die richtige Sonnencrème? Welche ist am gesündesten, welche schützt am besten, und welche ist am umweltverträglichsten? Sophie Ashley versuchts rauszufinden – und kommt für sich zu einem überraschenden Fazit.

Von der “noblen Blässe” zur “gesunden Bräune” – und zurück?

Wie wurde die “gesunde Bräune” zu einem Trend? Wie kamen die Naturalist:innen (…und die Nazis…) auf das immer exzessivere Sonnenbaden? Und was haben der gesellschaftliche Wandel und die Globalisierung mit der Ablösung der “noblen Blässe” zu tun? Irene Müller ist in die unendlichen Weiten des Internets abgetaucht und gibt im Gespräch mit Bastian Zuberbühler einen Überblick über die Geschichte des Sonnenbadens.