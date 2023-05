Die Diva hinter dem DJ-Pult

In der heutigen Sendung haben wir eine Livegästin bei uns im Studio, sie ist Mitglied des DJ Kollektivs „Queer Underground Movement“ und spricht im Interviewe um 16:00 mit Shirua über ihre Leidenschaft hinter dem DJ-Pult!

In der Rubrik „Äuä“ klärt uns Phillip über den Mythos „Viereckige Augen nach dem Fernsehen auf“. Wer sich manchmal etwas Gedanken über seine Bildschirmzeit macht, darf das auf keinen Fall verpassen. Phillip erklär dir nämlich, was es wirklich mit deinen Augen macht, wenn du viel Zeit vor dem Bildschirm verbringst.

Linda hat sich in der Rubrik „Zündstoff“ die Schweizer Armee vorgenommen. Was sie alles mit ihrer Recherche herausgefunden hat, erfährst du in der ersten halben Stunde von Botz3000.

In unserem Gewinnspiel „Bäckwörds“ in dem du ein rückwärts abgespielten Songausschnitt erkennen musst, kannst du ein 20.- Gutschein für den Skater laden „Doodah“ gewinnen.

Schalte um 15:00, um die erste Botz3000 Sendung im Juli 2023 zu verpassen.