En Suisse, 1 personne sur 6 souffre dans les compétences de base que sont lire, écrire, calculer et utiliser un ordinateur. Roland Stengel, ambassadeur pour l’Association Lire et Ecrire, explique la démarche visée qui est d’apprendre et de renforcer ces compétences. „Il n’est jamais trop tard pour apprendre“ est le credo des ambassadrices et ambassadeurs. Roland nous explique tout ce qu’il y a à savoir sur Lire et Ecrire ainsi que sur le parcours des personnes en situation d’illettrisme.

