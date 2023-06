7 Retro Rock Bands „vs“ Deep purple

Grandiose Gitarren & Hammondorgel Riffs! am 6 Juni *20 Uhr* bringt Abbazappa 7 Retro Rock Bands, die fast so gut sind, wie die Legendären Götter des Britischen Hard Rock Deep Purple.

Merci und Dankschön fürs mit und nach hören online rabe.ch oder Dab +

244 Sendung 06 Juni @20Uhr

Gespielte Lieder

01 Deep Purple – Hush 1969

02 DeWolff – Yes You Do 2021

03 Freddy And The Phantoms – First Blood Universe 2020

04 Glitter Wizard – Mycelia 2016

05 Green Lung – Graveyard Sun 2021

06 Rival Sons – Too Bad 2019

07 Spiritual Beggars – Hard Road 2016

08 The Alligator Wine – Shotgun 2020

09 Deep Purple – Highway Star 1972

10 Deep Purple – Lucille (Live) 1972

11 John Lord Solo 2012