San Mattia war zu Gast

San Mattia, ein 22-jähriger Rapper, Textdichter und Musikproduzent aus Bern, bewegt sich musikalisch zwischen Mundart-Rap, Rock, Pop und Chanson. Mit seiner Gitarre bewaffnet und seinen selbst erstellten Beats, kreiert er seine musikalischen Werke. San Mattia hat bereits einige Releases in seiner doch noch jungen Karriere veröffentlicht. Vor dem Auftritt in der Cafete in der Reitschule war es zu Gast in der Sendung Gschächnütschlimmers und sprach über seinen Werdegang und die neusten Projekte. Hört es euch an!