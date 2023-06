Wie leite ich einen Jugendverein LGBTQ-friendly?

Praktisch in jedem Fussballteam, in jeder Pfadiabteilung, Jublaschar und Ceviabteilung oder anderen Jugendorganisationen und -verbänden gibt es junge Menschen, die LGBTQ sind (lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer). Nur weiss häufig niemand davon und es wird wenig darüber gesprochen. Das möchte „BreakFree!“, ein Projekt der SAJV und Milchjugend in Zusammenarbeit mit du-bist-du, ändern.

Leitungspersonen von Vereinen spielen in dieser Lebensphase eine wichtige Rolle für junge Menschen, sie können Vorbilder sein. „BreakFree!“ hat deshalb 2020 einen Leitfaden für Leitungspersonen veröffentlicht, der bei der Inklusion von LGBTQ-Jugendlichen in Vereinen unterstützt. Wo braucht es Veränderung? Was sind konkrete Empfehlungen? Und was tun, wenn nicht alle im Leitungsteam offen sind? Janik Gurtner von der Milchjugend gibt Simone Keller im Subkutan Talk Antworten.