Shrizz N Maze bei Groovexpress

Am letzten Dienstag hatten wir Sie in der Sendung, morgen, am Freitag den 9. Juni 2023, werden sie im (Gas)-Chessu ihr neustes Werk präsentieren. Shrizz N Maze ist purer Funk und kommt erst noch aus Bern. Wir freuen uns auf den Gig, das wird eine absolut geile Party. Mehr Infos gibt es hier https://gaskessel.ch/programm/shrizz-n-maze/