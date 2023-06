The Weeping Willows in Bern

Das Folkduo aus Melbourne kommt am 28.6.23 in die Villa Bernau, heute schonmal ein Vorgeschmack in dieser Sendung! Dazu noch neues aus Bluegrass und Country, u.a. Robinson & Rohe, unten der Link zum Video ihrer neuen Single. Donnerstag, 08.06.23 von 17 bis 18 Uhr auf Radio Rabe!