Abschlussarbeiten der Praktikant:innen

Die Schweiz hat wieder eine handvoll neuer Radiojournalist:innen: Elf Menschen haben heute das Zertifikat „Basismodul Radiojournalismus“ erhalten. die Themenvielfalt war auch in diesem Jahrgang beeindruckend: Das Berner Männerhaus, das Quartierprojekt „Zwischenraum d. Begegnung“, Grafittis auf SBB-Zugwagen, Gendermedizin, die Pflege Zuhause, der Lebensabend in der Fremde, Sonnencrèmes, selbstbestimmtes Leben mit Assistenz, Blindenleitlinien. All diese Beiträge sind im Rahmen der Botz3000 Sendung von 15 – 17Uhr zu hören oder später über den RaBe-Player gleich weiter unten.