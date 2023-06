Blaualgen: Die Gefahr im Badesee

Was gibt es Schöneres, als sich bei diesen warmen Temperaturen in einem Gewässer abzukühlen? Doch wenn die Temperaturen steigen, nimmt auch die Gefahr einer Blaualgenblüte zu. Blaualgen kommen in nahezu allen stehenden Gewässern vor, sie sind in kleinen Konzentrationen harmlos. Doch wenn sie sich vermehren, geht eine erhebliche Gefahr aus; sowohl für Kleintiere als auch für Kinder und erwachsene Menschen. Der Kanton Bern hat heute darüber informiert, wie man sich wegen diesen Blaualgen nun an stehenden Gewässern verhalten sollte.