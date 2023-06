HELVETIAROCKT LANCIERT 3. STAFFEL DER PODCAST-SERIE «MUSICIANS IN CONVERSATION»

In der Podcast-Serie «Musicians in Conversation» von Helvetiarockt werden weibliche, inter, trans und non-binäre Musiker*innen, Artists und DJs, wohnhaft in der Schweiz, porträtiert. In der dritten Staffel kommen neben Musiker*innen wie Evita Koné nun auch Akteur*innen der Schweizer Musikbranche zu Wort, die hinter der Bühne arbeiten. So zum Beispiel die Live-Tontechnikerin Lena Brechbühl und Nadia Mitic, Booking Agentin und Mitgründerin des Glad We Met Collectives sowie Fabienne Schmuki, Co-Geschäftsführerin, Leiterin Promotion und Label Managerin beim Label Irascible. Die Gespräche werden von Natalia Anderson, Musikerin, DJ und Journalistin aus London, sesshaft in Genf, geführt.

Nach wie vor sind Frauen, inter, trans und non-binäre Menschen in der Schweizer Musikbranche stark unterrepräsentiert. Auf der Bühne sind nur rund 11% Frauen* und in der Musikproduktion sogar nur rund 2% Frauen* vertreten. Die Podcast-Serie soll einerseits als Sprachrohr dieser Personengruppe dienen und andererseits den Hörer*innen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen: Die Gespräche mit den Podcast-Gästen zeigen die Vielfalt an professionellen Tätigkeiten in der Musikbranche auf sowie die unterschiedlichen Wege, die zu einem Beruf wie beispielsweise Musiker*in, Booker*in oder Tourmanager*in führen können.

Alle Folgen wurden auf Englisch aufgenommen, um keine der Landessprachen zu bevorzugen und den Podcast möglichst vielen Menschen, auch international, zugänglich zu machen.

Musicians in Conversation 3. Staffel: 6. und 20. März 2023, 22:00-23:00 Uhr 3. und 17. April 2023, 22:00-23:00 Uhr 1., 15. und 29. Mai 2023, 22:00-23:00 Uhr