Radio Kunterbund – Jede Stimme hat das Recht gehört zu werden.

Nächste Sendung Mittwoch 28.06.2023 17:00-18:00

Radio Kunterbund ist eine Radioformat von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. In gemeinsamer Arbeit produzieren wir unsere eigenen Sendungen. Wir haben uns das Ziel gesetzt aus der Lebenswelt von Menschen mit Unterstützungsbedarf zu erzählen und dadurch die Gesellschaft zu sensibilisieren.

Wenn wir es schaffen, unserem Gegenüber mit offenem Herzen zuzuhören und versuchen seine Lebenswelt und dadurch sein Handeln zu verstehen, kommen wir dem Ziel der wahren Begegnung und so einer inklusiven Welt in welcher jede*r von jede*m lernen und wachsen kann ein Schritt näher.

Radio Kunterbund verschenkt jede Sendung einen kunterbunten Strauss an Stimmen und bildet sich verbunden durch die Arbeit an den Themen stetig selbst weiter.

In unserer nächsten Sendung Periskop, ein Blick in die Vergangenheit schauen wir auf die unterschiedlichen Begleitformen der letzten 70 Jahre zurück und wie sie sich in dieser Zeit verändert haben.

Ulrich Hähner (ein Deutscher Forschender) hat in seinem Beitrag im Buch: Vom Betreuer zum Begleiter die Haltungen in der geschichtlichen Entwicklung der Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf in 3 Phasen unterscheiden:

1945-1970 Phase der Verwahrung

1960-1985 Phase der Förderung

ab 1985 Phase der Selbstbestimmung

Wir möchten euch aufzeigen, was dies für die zu begleitenden Menschen bedeutet hat.

Ebenfalls hört ihr in der Sendung direktbetroffene Menschen zu Wort kommen und Fachpersonal erzählen, wie sie die neuen, nun geltenden Paradigmen leben und umsetzen.

Zum Schluss blicken wir in die Zukunft und Fragen uns wie eine zukünftige Begleitung aussehen könnte.

Viel Spass beim Zuhören!

Radio Kunterbund