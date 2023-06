Amjad Iraqi: «Diese Proteste repräsentieren mich nicht!»

Vergangenes Wochenende haben in Israel erneut Zehntausende gegen die geplante Justizreform demonstriert. Der Oberste Gerichtshof soll an Macht verlieren, das konservative Parlament mehr Einfluss gewinnen: So will es die Justizreform, die anfangs Jahr von der Regierung Benjamin Netanjahus vorgestellt wurde. Die Wut gegen die Reform treibt Menschenmassen seit Monaten auf die Strasse. Das wichtigste Symbol der Proteste: die blau-weisse israelische Flagge. Doch wie steht es um die Vertretung von palästinensischen Israelis bei den Protesten? Darüber haben wir mit den beiden Journalisten Edo Konrad und Amjad Iraqi geredet, die beide für das Onlinemagazin +972 schreiben.