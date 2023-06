Sendung vom 28. Juni 2023

Heute im Info: Das Referendum gegen die Reform der Pensionskasse ist eingereicht, Linksparteien und Gewerkschaften sammelten fast drei Mal mehr Unterschriften als nötig. Wie kam es dazu? Dann geht es weiter mit der Religiosität in Bern. Eine erste Befragung gibt Einblick in die mittlerweile sehr vielfältige Religionslandschaft im Kanton Bern, abseits der Landeskirchen. Und Schlussendlich reden wir über der FC Dyke: Was nach Fussballclub klingt, ist ein künstlerisches Begegnungsformat, welches lesbische Geschichte und Gegenwart thematisiert.