אני ואתה (נפרק את המשטר

Whats Up, Hardcore-Peeps. Deep Dive widmet sich heute von 20 bis 22 Uhr voll und ganz dem Hardcore. „Me and You (Will Tear the Regime Down)“ heisst unsere Überschrift aus dem hebräischen übersetzt. Diesem Motto hat sich auch die Band Jarada aus Tel Aviv verschrieben. In ihrer Musik mischen sie persönliche Einsamkeit, Politik und Humor mit schnellem Hardcore – und wie der Titel das anmutet – auf hebräisch. Wir schauen uns heute ihren aktuellen Release namens „No Co-Existance with…Jarada“ an und wie Punk aus Israel klingt.

Danach begeben wir uns ins sonnige Santa Cruz nach Kalifornien. Dieser Ort ist nämlich die Heimat der Band Drain. Auch sie machen schnellen Hardcore, mischen diesen aber gekonnt mit anderen Genres wie Thrash-Metal und haben vor kurzem ihr Werk namens „Living Proof“ veröffentlicht. Wie das ganze klingt? Finde es heute heraus von 20-22h live auf Radio RaBe!