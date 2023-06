Abschied vom Hallenbad «Muubeeri»

Heute abend schliessen die Türen das Hallenbads am Hirschengraben, nach 84 Jahren Betriebszeit. Muubeeri wurde das Hallenbad liebevoll genannt – manche Bernerin hat im Muubeeri ihre ersten Schwimmzüge gelernt, manche Elternfreundschaft ist am Beckenrand entstanden, mancher Klatsch und Tratsch wurde in der Sauna ausgeplaudert. Nun ist es vorbei mit dem Hallenbad: Das Bad ist technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Deswegen hat die Stadt bereits 2011 entschieden, dass Hallenbad nicht mehr zu sanieren. Stattdessen fokussierte man sich auf den Bau der neuen Schwimmhalle im Neufeld. Dieses wird im September eröffnet.