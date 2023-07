Paraclimbing-WM in Bern

Lead, Boulder oder Speed? Vom ersten bis zum zwölften August treten die weltbesten Klettrer:innen an der Kletterweltmeisterschaften hier in Bern gegeneinander an. In der zweiten Wettkampfwoche messen sich die weltbesten Paraklettrer:innen: Also Sportler:innen mit einem Handicap. Einer von ihnen ist Christoph Zundel, durch einen Arbeitsunfall verlor er sein rechtes Bein, seither trägt er eine Oberschenkelprotese. Nun tritt Christph Zundel an den Paraclimbing Weltmeisterschaften an.