50 Jahre Chinderbuechlade

Der Chinderbuechlade Bern feiert sein 50-Jahre-Jubiläum und ist mittlerweile die älteste unabhängige Kinderbuchhandlung in der Schweiz. Der Standort an der Gerechtigkeitsgasse in der unteren Altstadt ist seit 50 Jahren derselbe. Geschäftsleiterin und Inhaberin seit 17 Jahren ist Ruth Baeriswyl, sie erzählt im Gespräch, weshalb damals, vor 50 Jahren, auch die bekannte Berner Patrizierin Madame de Meuron involviert war bei der Standortsuche.

Das grosse Fest zum 50-Jahre-Jubiläum findet am Samstag, 2. September 2023, statt. Das ganze Jubiläumsprogramm ist auf der Website des Chinderbuechladens zu finden.