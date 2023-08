Bald wird am Felsenauviadukt geklettert

Die Hände voller Magnesium am Brückenpfeiler, hoch über den Köpfen Autos, die mit 80 km/h vorbeibrettern. Für Berner Kletterbegeisterte soll dies ab Sommer 2024 möglich sein. Wie das Sportamt der Stadt Bern und die Berner Sektion des Schweizerischen Alpenclubs SAC in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt gaben, werden an den Brückenpfeilern des Felsenauviadukts Kletterrouten eingerichtet.

Die Bauarbeiten sollen nächsten Frühling beginnen, eröffnet wird die Kletterwand voraussichtlich im Sommer 2024. RaBe-Info hat mit der Projektleiterin Sophie Bigler gesprochen.