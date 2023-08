Die Berner Nachhaltigkeitstage

Auch im Spätsommer 2023 steht die Stadt Bern zwei Wochen lang im Zeichen der Nachhaltigkeit. Den Auftakt der Berner Nachhaltigkeitstage bildet das grosse Eröffnungsfest am 9. September auf dem Bahnhofplatz und im Berner Generationenhaus.

Der Verkehr wird abgesperrt und macht von 11 bis 17 Uhr Platz für eine belebte Flanierzone. Ein kunterbunter Markt mit rund 80 Veranstaltenden, eine Modeschau, regionale Köstlichkeiten und lauschige Konzerte sorgen für einen abwechslungsreichen Tag.

RaBe ist mit dabei und sammelt eure Statements zum Thema Nachhaltigkeit. Was kannst du tun? Was wünschst du dir von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Was nervt dich zum Thema? Komm vorbei und lass deinen Gedanken freien Lauf! Die Statements werden dann in der Folgewoche im Klangbecken zu hören sein.

Nach dem Eröffnungsfest geht es in den Quartieren weiter. Während zwei Wochen laden Veranstalter*innen zu Workshops, Führungen oder Ausstellungen für alle Altersgruppen ein. Das Ganze Programm findet ihr unter Bern.ch/bnt