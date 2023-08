Mit Zirkusartistik gegen den Klimawandel

Wer an Zirkusartist*innen denkt, hat vermutlich Bilder von atemberaubenden Kunststücken unter dem Zeltdach begleitet von einem Trommelwirbel vor sich. An eine poetische Erzählung mit Harfenmusik, Piano und Tanz denken wohl die wenigsten.

Die Künstlerinnen der Compagnie «EllementArts» bieten aber genau das: Sie verbinden Zirkusartistik mit Live-Musik und Tanz. Mit dem Stück «Dancing Water Drops» erzählen sie eine Geschichte über das Wasser und seine Reise durch den Kreislauf des Lebens.

Das Stück «Dancing Water Drops» wird am Fretiag, 1. September um 20 Uhr sowie am Samstag, 2. September um 15 und um 19.30 Uhr in der Grossen Halle der Reitschule aufgeführt.