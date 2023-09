Morgen, Freitagabend, schalten 17 Gemeinden der Agglomeration Bern die Lichter aus. Wir thematisieren die Initiative «Die Nacht ist schön» in der heutigen Sendung. Und: Am Musikfestival Bern untersuchen ein Musiker und eine Ökologin das «Internet des Waldes», also die unterirdische Kommunikation der Pflanzen.

Beiträge der Sendung: